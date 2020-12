Justice League, Patty Jenkins pro Snyder e contro Joss Whedon: 'Tradisce Wonder Woman'

Patty Jenkins, regista di Wonder Woman e Wonder Woman 1984, in una recente intervista ha screditato il lavoro fatto da Joss Whedon con la versione cinematografica di Justice League, il cinecomic uscito nel 2017 dopo tanti e noti rimaneggiamenti al lavoro di Zack Snyder.

Parlando al podcast di CineBlend ReelBlend, la regista ha dichiarato:

"Penso che tutti noi registi della DC abbiamo rigettato un po' quel film proprio come hanno fatto tanti fan. Ho avuto l'impressione che quella versione contraddicesse il mio primo film di Wonder Woman in molti modi, ma anche il prossimo Wonder Woman 1984, al quale allora stavo già lavorando".

In compenso, la Jenkins si è spesa a favore della versione di Zack Snyder, della quale aveva avuto modo di seguire lo sviluppo prima che il regista abbandonasse il set. "Quando Zack stava girando Justice League, conoscevo l'arco narrativo di Diana per quel film. Quindi ho sempre provato a stare al passo, perché non volevo contraddire i suoi film, capite cosa intendo? Perché al contrario io voglio che i miei film siano miei, e lui mi ha sempre sostenuto da questo punto di vista. Dunque penso che Justice League sia stata una specie di anomalia. Hanno provato a trasformare una cosa in un'altra, più o meno, diciamo così. E quindi in molti ci siamo detti: 'Non riconosco la metà di questi personaggi. Non sono sicura di cosa stia succedendo.'"

Ricordiamo che Wonder Woman 1984 uscirà su HBO Max e al cinema dal 25 dicembre. Justice League di Zack Snyder arriverà sul servizio di streaming nei primi mesi del 2021: la storia del film potrebbe continuare nei fumetti DC.