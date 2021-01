Justice League, Patty Jenkins si congratula con Zack Snyder: 'Non vedo l'ora di vederlo'

Non capita spesso che a un regista mainstream come Zack SnyderJustice League su HBO Max un evento davvero straordinario e attesissimo dai fan.

A congratularsi via Twitter con il regista per tale traguardo è intervenuta di recente anche Patty Jenkins, autrice dei due Wonder Woman cinematografici con Gal Gadot, che condividendo uno dei tre poster del film ha scritto: "Non vedo l'ora di vederlo. Congratulazioni, Zack!".



A poche ore dall'annuncio della data d'uscita ufficiale, Warner Bros. ha anche pubblica una nuova sinossi della Snyder Cut, che recita:



"Determinato a garantire che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince con l'obiettivo di reclutare un squadra di metaumani per proteggere il mondo da un'imminente minaccia di proporzioni catastrofiche" si legge nella sinossi diffusa in queste ore (via Heroic Hollywood). "Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché le tutti i membri del gruppo devono affrontare i demoni del loro passato perché possano finalmente unirsi e dare vita ad una lega di eroi senza precedenti. Ora che Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash sono uniti, potrebbe essere troppo tardi per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e le loro terribili intenzioni."



La Zack Snyder's Justice League approderà in esclusiva su HBO Max il prossimo 18 marzo 2021. Essendo un prodotto desinato allo streaming casalingo, Warner Bros. ha anche pensato alla Mother Box For Two, nient'altro che una food box da gustarsi nel mentre della visione del film.