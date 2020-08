Justice League, Patrick Wilson ha il commento perfetto al trailer mostrato al DC FanDome

Il trailer di Zack Snyder's Justice League avrà sicuramente solleticato l'appetito degli spettatori e dei fan della Warner/DC, nonché quello dei fan della filmografia di Zack Snyder. In molti infatti hanno notato l'utilizzo della canzone Hallelujah di Leonard Cohen, già apparsa durante una scena nel precedente Watchmen.

La scena in questione era quella dell'amplesso consumato da Gufo notturno e Spettro di seta, con il primo interpretato da Patrick Wilson che ha commentato proprio quel momento apparso nel trailer ufficiale della Snyder Cut, la quale lo ricordiamo sarà diffusa in quattro parti da un'ora ciascuna circa sulla piattaforma HBO Max (in un momento non precisato del 2021).

Il commento di Wilson è stato tanto breve quanto ficcante: "Conosco quella canzone", aggiungendo quindi l'emoji di un gufo alla fine, chiaro riferimento al suo personaggio in Watchmen, Gufo notturno. Dopo aver impersonato quel personaggio, Wilson è poi tornato recentemente all'interno del mondo della DC Comics grazie alla sua partecipazione al cinecomic Aquaman, in cui ha interpretato la nemesi di Arthur Curry, Ocean Master; il suo ritorno nei panni di quest'ultimo è previsto anche per l'annunciato Aquaman 2, in arrivo prossimamente.

Zack Snyder's Justice League arriverà sul servizio di streaming on demand HBO Max negli Stati Uniti (per l'Italia e gli altri paesi la Warner Bros. sta pensando ad altri metodi di distribuzione) e non includerà alcuna scena ideata da Joss Whedon, nel frattempo indagato da Warner Media per comportamento illecito sul set. Per altri approfondimenti scoprite le migliori director's cut di sempre, ovvero quelle contro le quali la Snyder Cut dovrà misurarsi una volta uscita.