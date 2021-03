Justice League, parla Jared Leto: Vi racconto il mio Joker, ma ringraziate Zack Snyder - Aggiornata

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Tonight, Jared Leto ha parlato del suo ritorno nei panni di Joker nella versione director's cut di Justice League di Zack Snyder, in uscita in tutto il mondo dal 18 marzo.

La sua interpretazione del celebre villain di Batman è probabilmente il più grande rimpianto dei fan del DC Extended Universe, dato che, come noto, dell'esordio in Suicide Squad di David Ayer nel corso degli anni sono state segnalate diverse problematiche, non ultime le tantissime scene tagliate. Con la Snyder Cut l'attore ha avuto la possibilità di rivisitare il personaggio, grazie alla segretissima sessione di riprese aggiuntive svoltasi a dicembre 2020, oltre tre anni dopo l'uscita originale della versione cinematografica del film riveduta da Joss Whedon.

"Si è trattato di un segreto che ho dovuto mantenere per parecchio tempo, e ora è divertente persino parlarne", ha dichiarato Leto. "Zack conosce quel mondo come nessun altro ... Ha così tanto a cuore il personaggio, e si preoccupa un sacco dei fan. Sono stato molto felice di poter far parte del suo viaggio e di contribuire a raccontare quella storia, soprattutto raccontarla nel modo in cui lui ha sempre sognato. E, devo ammetterlo, è stato divertente immergermi di nuovo nel personaggio e gli sono grato".

Come forse saprete Joker non faceva parte della versione 2017 di Justice League. In un'altra intervista, Snyder ha spiegato il motivo dietro alla scelta di coinvolgere Leto: "Aggiungere il Joker era avevo in mente di fare fin dall'inizio, perché francamente il conflitto definitivo in un universo in cui esiste Batman è quello in cui Batman affronta Joker. Una volta capito che questa sarebbe stata l'ultima occasione di mettere insieme Ben e Jared, avrei peccato di negligenza se non lo avessi fatto accadere. Inoltre, portare Joker nella trama è sempre stato nei piani. C'era un grosso riferimento a lui in Batman v Superman: guardando la pistola di Batman nel mondo post-apocalittico, si nota una carta da gioco col Joker attaccata con nastro adesivo. Senza anticipare nulla, diciamo che quella carta ha a che fare con questo concetto."



In basso potete trovare una nuova foto dell'attore sul set del film. Per altri approfondimenti, nel futuro Knighmare ci sarà probabilmente anche la Mera di Amber Heard. Inoltre, guardate il nuovo trailer del film dedicato a Cyborg.