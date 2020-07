Justice League, parla Deborah Snyder: "su HBO Max più spazio alle storie dei personaggi"

HBO Max è la casa perfetta per il nuovo Justice League. Lo ho affermato la produttrice Deborah Snyder durante la sua recente ospitata al Justice Con, evento organizzato dai fan per celebrare l'atteso film di Zack Snyder in arrivo nel 2021 sul servizio streaming di Warner Bros.

"In un certo senso, questo è il migliore scenario per tutti quanti, perché nella distribuzione cinematografica sei limitato. Al tempo i servizi streaming non erano ancora una possibilità, soprattuto per le proprietà DC" ha spiegato la produttrice. "Diventa quasi uno studio dei personaggi. Chi va al cinema a vedere un film in cui si aspetta che tutti si uniscono, pensa 'Okay, quand'è che il team si riunisce? A che minuto succederà? Per il minuto X, la squadra dovrebbe essersi formata'".

Con una durata di oltre 214 minuti, la Snyder Cut potrà esplorare a fondo tutte le storyline dei personaggi: "Per noi la priorità non è costruire il team, ma vedere chi sono i personaggi e conoscere i loro singoli archi narrativi, ognuno di loro ha delle motivazioni. Se non puoi passare del tempo a sviluppare i personaggi, chi sono e da dove provengono, non si capisce necessariamente perché debbano unirsi. Su HBO Max il film non deve avere una certa durata. Non ci sono problemi di vendita dei biglietti perché dopo c'è un altro spettacolo."

Come rivelato dal regista sempre durante il Justice Con, al DC FanDome del prossimo 22 agosto verrà annunciato se Justice League arriverà sotto forma di film o come mini-serie divisa in più parti.

"Penso anche che le persone si aspettino qualcosa di diverso quando guardano Netflix, HBO Max o Disney+. Accettano uno sviluppo più lento" ha aggiunto la produttrice. "C'è molto più sviluppo dei personaggi quando guardi un titolo delle piattaforme streaming. Perciò, in un certo senso, penso che sia il momento migliore per pubblicare il film, è davvero entusiasmante e spero davvero che ai fan piacerà. È un'esperienza molto diversa, più vicina ai personaggi, ed è ciò che vogliamo tutti. Amiamo questi personaggi e non vogliamo che le loro storie e i loro archi vengano tagliati fuori."

Al DC FanDome, lo ricordiamo, verrà inoltre presentato il primo teaser ufficiale della Snyder Cut di Justice League. Per altre notizie, vi rimandiamo ai dettagli sulla scena inedita tra Wonder Woman e Lois Lane.