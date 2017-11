Justice League: parla Ben Affleck, nuovi spot dal cinefumetto

Non manca poi molto all'arrivo della Justice League al cinema, ed in attesa di vedere tutti gli eroi della DC Comics sul grande schermo vi proponiamo dei nuovi spot tv che potete ammirare dopo il salto.

Qui sotto trovate anche un nuovo college inedito raffigurante il Superman di Henry Cavill.

Intanto, parlando in una nuova intervista, Ben Affleck ha parlato del cinefumetto: "E' stato divertente vedere gli altri personaggi in costume, non mi sono sentito l'unico tizio in calzamaglia! Ma è surreale quando trovi tutti insieme Batman, Aquaman, Flash e Wonder Woman in costume. Senti di star girando un film molto fico e non fare lo show ad un compleanno di un bambino.". "Ray Fisher, invece, non aveva un costume essendo stato realizzato totalmente in CGI, quindi indossava praticamente un pigiama" scherza l'attore.

"E' bello vedere le storyline collegarsi tra loro. E' una cosa che non son mai riuscito a fare, questi collegamenti tra vari film. E' veramente fico" conclude Affleck.