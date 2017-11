Justice League: Zack Snyder non ha ancora visto 'suoi' eroi al cinema!

, il regista di Justice League , forzato da accadimenti familiari a non concludere il lavoro sul- completato in post produzione da- non avrebbe apparentemente ancora visto la pellicola.

Justice League è appena arrivato al cinema anche in Nord America e c'è una persona vicinissima al progetto che, in realtà, non l'ha ancora visto: Zack Snyder! La rivelazione l'ha fatta proprio il regista a Vero:

"Sarò sincero, non ho visto nulla del film dal momento in cui ho lasciato il progetto. Sapete, io amo questi personaggi, mi sarebbe davvero piaciuto poter finire il film per tutti quelli che amano MOS BvS."

Potete vedere uno screenshot della conversazione originale del regista qui sotto.

Justice League è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.