Justice League: online il video backstage dell'epica scena iniziale tagliata

Il film, nei propositi di Zack Snyder, sarebbe dovuto iniziare con un'epica scena iniziale. Nella versione di Whedon è stata tagliata ma possiamo farci un'idea di come sarebbe potuta essere guardando il video con protagonisti gli stuntman di Justice League.

Il film di Justice League non ha di certo accontentato i fan, ma a quanto pare i piani del regista originale erano del tutto diversi e se Zack Snyder non avesse abbandonato il progetto a quest'ora probabilmente ci troveremmo a parlare di un prodotto del tutto differente. Il regista ha spesso messo in chiaro alcuni punti riguardanti la visione che aveva in mente, come il dettaglio di un misterioso personaggio visibile nel primo trailer di JL.

Un'altra scena che è stata notevolmente ridimensionata nella versione di Joss Whedon è l'iniziale battaglia che serviva ad introdurre la minaccia principale del film. La scena doveva rappresentare un'epica guerra tra varie fazioni e avrebbe visto l'apparizione di Amazzoni, eroi di Atlantide, dei, uomini, Lanterne Verdi e Parademoni. Insomma, sarebbe dovuta essere il fulcro narrativo utile per spiegare la mitologia dietro al film.

Della sequenza rimane più che altro un rapido riassunto a voce ad opera di Wonder Woman ma per avere un'idea un po' più precisa di come sarebbe potuta apparire possiamo dare un'occhiata al video backstage pubblicato da Combat Crew Podcast. Nel filmato è possibile vedere il gruppo di stuntman a lavoro e non c'è dubbio che si sarebbe trattato di una scena brutale e ricca d'azione.

Zack Snyder ha continuato a stuzzicare i fan anche durante le vacanze natalizie, pubblicando una serie di immagini riguardanti la sua mitologica Snyder's cut.