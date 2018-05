Justice League: online un bellissimo poster ispirato alla grafica dei fumetti

Justice League, il crossover del DC Extended Universe sarà anche stato un flop sonoro al botteghino, ma è certo che i fan di tutto il mondo non hanno ancora smesso di parlarne.

Il poster in questione arriva direttamente dalla Community DC di Reddit ed è illustrato da Salvador Anguia. Nella locandina a troneggiare su tutti gli altri troviamo proprio il Superman di Henry Cavill escluso inizialmente dalla campagna marketing della Warner. Spazio quindi per tutti gli altri membri della Justice League e quindi anche per Steppenwolf e personaggi secondari come il Commissario Gordon, Lois Lane, Alfred e Martha Kent.

Justice League è disponibile in home video e in digitale.

Sinossi: Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.