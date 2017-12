Justice League: l'omaggio di sei bambini al regista Zack Snyder

Il regista diè stato omaggiato con un toccante regalo da sei bambini affetti da disabilità, immortalati nei panni dei loro eroi dal fotografo Josh Rossi.

Prima dell’uscita dell’atteso crossover del DC Extended Universe, un gruppo di sei bambini era diventato virale dopo che il fotografo Josh Rossi e il suo team li avevano trasformati nei membri della Justice League. I giovani, poi diventati noti come “Justice League Kids”, furono poi invitato da Snyder in persona a una proiezione speciale della pellicola, uscita lo scorso 17 novembre in tutto il mondo, con tanto di red carpet e numerosi pezzi di merchandise in omaggio.

Come modo per ringraziare il regista, i Justice League Kids gli hanno regalato una foto autografata da ognuno di loro della celebre immagine. Attraverso il suo account Vero, Snyder ha commentato il toccante momento: “Grazie da me e Debbie [Deborah Snyder] per questo dono straordinario, voi ragazzini siete i veri eroi”.

Justice League ha da poco oltrepassato la soglia dei 600 milioni di dollari di incasso, comunque non sufficienti ad evitare una completa rivoluzione ai piani alti della Warner, che nei prossimi giorni potrebbe rimescolare le carte anche per quanto riguarda i piani futuri del DC Extended Universe; intanto, Ezra Miller ha rivelato che la produzione di Flashpoint inizierà molto presto.