Justice League, oggi venerdì 12 arriverà una sorpresa per i fan di Zack Snyder

Nella giornata di ieri è stato pubblicato il nuovo teaser di Justice League, che ha mostrato Henry Cavill nei panni di Superman con il costume nero e soprattutto ha ricordato l'uscita del trailer ufficiale del film di Zack Snyder, pianificato per il giorno di San Valentino.

Ora però l'account ufficiale del film - il cui titolo è Zack Snyder's Justice League - ha anticipato una nuova sorpresa in arrivo oggi venerdì 12: come potete vedere nel tweet in calce all'articolo, Zack Snyder's Justice League ha ricondiviso il teaser pubblicato dall'account Fandom promettendo qualcosa in arrivo oggi.

Secondo i colleghi di ComicBook si tratterà di un vero e proprio countdown che porterà i fan di Zack Snyder mano nella mano verso il trailer ufficiale del 14 febbraio, e noi ci troviamo d'accordo: è molto probabile dunque che nelle prossime ore sarà disponibile un nuovo brevissimo teaser del film, questa volta dedicato a qualche altro membro della super-team della giustizia. Si aprono le scommesse, dunque: chi vedremo nel teaser in arrivo? Magari il Batman di Ben Affleck? La Wonder Woman di Gal Gadot? O magari qualche personaggio ancora inedito, come il villain Darkseid o il supereroe Martian Manhunter?

