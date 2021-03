Justice League, un nuovo video mostra il making of della versione di Zack Snyder

Finalmente Zack Snyder's Justice League è approdato sugli schermi di tutto il mondo, e ora che abbiamo visto il risultato finale, perché non dare un'occhiata anche al making of?

Questo video da appena 6 minuti condiviso da Warner Bros. e HBO Max ci permette di dare uno sguardo alla realizzazione dell'attesa versione originale di Justice League, ovvero il film sui supereroi DC come lo aveva inteso Zack Snyder prima di abbandonare il progetto.

E mentre da noi e in altri paesi europei la pellicola è approdata via Sky, in America e nei paesi in cui è attivo il servizio è stata la piattaforma streaming HBO Max a renderne possibile l'uscita. E proprio sul canale YouTube del servizio trovate il filmato in questione (presente anche in testa al pezzo), nel quale vediamo come regista e attori hanno collaborato per rendere realtà la visione alla base del film che avrebbe dovuto lanciare il resto del DCEU.

Con interventi da parte dei suoi protagonisti (Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher, Gal Gadot, Jason Momoa e Ben Affleck) e dello stesso Snyder, scopriamo la metodologia di lavoro, l'intesa sul set e le sensazioni dietro la consapevolezza di poter finalmente portare a compimento iniziato e interrotto strada facendo.

E voi, avete già visto lo Snyder Cut? Che ve ne è sembrato? Fateci sapere nei commenti.