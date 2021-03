Justice League, nuovo trailer e poster per Flash di Ezra Miller: guardate il video!

Dopo il teaser sul Batman di Ben Affleck, il video su Superman di Henry Cavill, e lo spot su Aquaman di Jason Momoa, oggi Justice League di Zack Snyder torna a mostrarsi grazie al Flash di Ezra Miller.

Esattamente come accaduto nei giorni scorsi, anche oggi il regista ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter un nuovo trailer e un nuovo poster per la sua attesissima director's cut del cinecomic DC Films in uscita in digitale il prossimo 18 marzo. Il materiale promozionale, dedicato interamente all'arco narrativo di Barry Allen, è disponibile in calce all'articolo.

Nel caso vi foste persi gli ultimi aggiornamenti, sappiate che nei giorni scorsi sono stati rivelati i piani originali di Snyder per la trilogia di Justice League, e da quelle idee - destinate a rimanere irrealizzate - è legittimo aspettarsi un ruolo fondamentale di Flash nella Snyder Cut: il supereroe, infatti, nelle intenzioni del regista avrebbe dovuto salvare l'universo in Justice League 3, tornando indietro nel tempo per 'cancellare' gli eventi di Justice League 2, film nel quale l'intero team sarebbe stato spazzato via da Darkseid e la Terra ridotta nella landa post-apocalittica conosciuta come 'Knightmare'.

Il viaggio nel tempo di Barry sarà fondamentale anche in The Flash, nuovo lungometraggio della DC Films attualmente in sviluppo sotto la guida del regista Andy Muschietti: in questo film, oltre all'attesissimo esordio della nuova Supergirl interpretata da Sasha Calle, i fan assisteranno anche ai ritorni di ben due Batman, quello di Michael Keaton e quello di Ben Affleck.