Justice League, il nuovo straordinario poster introduce Darkseid nel DCEU di Zack Snyder

Un nuovo straordinario poster fan-made per la Zack Snyder's Justice League introduce il villain Darkseid nel DCEU, a pochi giorni dalla prima foto ufficiale del villain pubblicata dal regista su Twitter.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'artista digitale Erathrim20 ha condiviso il suo poster per l'attesissima Snyder Cut: la locandina, incredibilmente bella, presenta in primo piano Darkseid e lascia spazio anche Steppenwolf e le Mother Boxes; inclusi ovviamente anche i protagonisti Cyborg, Flash, Wonder Woman, Batman, Aquaman e Superman, l'ultimo dei quali come ricorderete venne escluso da tantissimo materiale di marketing durante la promozione del film di Joss Whedon.

Darkseid deve ancora apparire nel DCEU, ma il personaggio è stato anticipato in Batman v Superman: Dawn of Justice durante la sequenza Batman's Knightmare, e anche nell'ultima scena di Lex Luthor. Il personaggio avrebbe dovuto fare il suo grande ingresso in Justice League, ma dopo l'uscita di scena di Snyder fine fu tagliato dalla Warner Bros., che decise di fare di Steppenwolf l'unico villain del film.

Ricordiamo che, secondo quanto riferito, la director's cut di Justice League arriverà su HBO Max nel 2021 come un unico film di quattro/quattro ore e mezza oppure come una mini-serie da sei episodi. Cosa vi aspettate dalla Zack Snyder's Justice League? E che ve ne pare di questa locandine fan-made? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Batman v Superman.