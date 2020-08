Justice League, nuovo spettacolare teaser con scene dallo Snyder Cut

Ci siamo quasi: mancano poche ore al mega-evento virtuale dell'estate targato DC, il DC FanDome, dove, tra le altre cose, ci verrà rivelato qualcosa in più sull'atteso Snyder Cut di Justice League.

Sappiamo ormai da mesi che la versione di Zack Snyder della Justice League arriverà su HBO Max nel 2021, ma non sappiamo né quando (la data precisa), né come (sarà un film? Una miniserie?).

Nelle scorse settimane Warner Bros. e lo stesso Snyder hanno condiviso una gran quantità di materiale promozionale e anticipazioni su ciò che potremo vedere nel prodotto finale (come il look originale di Steppenwolf o il villain Darkseid), e il regista di Batman v. Superman e Man of Steel è stato piuttosto categorico su quello che invece non ci sarà.

Oggi arriva però un nuovo teaser, con scene tratte proprio dallo Snyder Cut, e un countdown che non fa che aumentare l'hype per l'evento di domani, durante il quale ci aspettiamo di vedere dei nuovi filmati e magari un full trailer del progetto.

E con la conferma dl ritorno del Batman di Ben Affleck nel film di Flash, assieme a quello di Michael Keaton, e i passati rumor su un possibile cameo del Superman di Henry Cavill in un altro film DC, ci chiediamo cosa abbiano davvero in serbo per noi in casa DC.