Justice League: nuovo sguardo al dietro le quinte con Batman e Wonder Woman

Dopo aver confermato di recente la sua stime nei confronti di Zack Snyder e della sua versione di Justice League, il direttore della fotografia del film Fabian Wagner ha condiviso una nuova foto backstage con Ben Affleck e Gal Gadot.

Il DOP del film, il cui seguito non è mai stato realizzato per i non entusiasmanti risultati al botteghino e per via dei problemi di produzione - ricordiamo che il film è stato poi concluso da Joss Whedon -, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un dietro le quinte del momento in cui Batman e Wonder Woman escono dal tunnel pronte a combattere Steppenwolf. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Mentre molti fan continuano a chiedere a gran voce alla Warner Bros. di pubblicare l'ormai leggendario Snyder Cut, con l'appoggio di personalità come l'interprete di Aquaman in persona, Jason Momoa, Andy Muschietti ha confermato il suo coinvolgimento nel film stand alone dedicato a Flash.

Dopo aver esordito proprio in Justice League, il velocista scarlatto interpretato da Ezra Miller tornerà sul grande schermo da protagonista e sotto la guida del regista di IT - Capitolo 2 (in arrivo nelle sale italiane a dicembre). Le riprese del film di Flash potrebbero iniziare già nel 2020 in vista di una potenziale uscita nel 2021, anche se al momento nulla è stato ancora confermato.