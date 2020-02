Justice League: nuovo sguardo al Flash di Ezra Miller dallo Snyder Cut

In atteso di vederlo nello stand-alone in arrivo nel 2022, il Flash di Ezra Miller torna a mostrarsi grazie a una nuova immagine tratta dallo Snyder Cut di Justice League, la tanto discussa "versione originale" del film DC che sembra destinata a rimanere inedita.

La foto, come siamo ormai abituati, è stata pubblicata dallo stesso Zack Snyder tramite il suo profilo ufficiale di Vero, piattaforma che il regista utilizza per aggiornare sui suoi nuovi progetti - come l'atteso Army of the Dead targato Netflix - e per stuzzicare la curiosità dei fan che in questi mesi stanno chiedendo a gran voce alla Warner Bros. di pubblicare lo Snyder Cut.

Nell'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, vediamo il velocista scarlatto in un disperato tentativo di salvataggio di un gruppo di scienziati: come fa notare l'autore del post su Reddit, nella scena Flash è talmente veloce da risultare in due posti nello stesso momento.

Dopo il suo ruolo in Justice League, Ezra Miller è pronto a riprendere i panni di Flash nell'attesa pellicola che è stata affidata alla regia di Andy Muschietti. Atteso nelle sale il 1 luglio 2022, il film porterà sul grande schermo una sorta di adattamento di Flashpoint, l'apprezzata miniserie a fumetti scritta da Geoff Johns e pubblicata nel 2011.