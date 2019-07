Justice League: nuovo sguardo a Darkseid nella versione di Zack Snyder!

Dopo aver rivelato il primo sguardo ufficiale a Darkseid nella versione originale di Justice League, Zack Snyder ha pubblicato una nuova immagine che mostra un primo piano del villain DC.

Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Il mese scorso, a sorpresa, Snyder aveva stuzzicato la già smisurata curiosità dei fan con una prima foto di Uxas, il guerriero del pianeta Apokolips che sarebbe in seguito divenuto il temibile villain Darkseid.

In seguito molte importanti personalità del mondo del cinema e dei fumetti tra cui l'attore Ray Porter, il creatore di Deadpool Rob Liefeld e il fumettista Jerry Ordway (Superman) si sono unite al coro dei fan che chiedevano da tempo alla Warner Bros. di pubblicare l'ormai leggendario Snyder Cut di Justice League.

Come confermato più volte dallo stesso Snyder e da diversi membri del cast, Darkseid inizialmente ricopriva un ruolo molto importante nella trama di Justice League e del suo seguito, il cui sviluppo è stato interrotto in seguito ad un cambio di strategia da parte di Warner che ha deciso di puntare sul successo di stand-alone come Wonder Woman, Aquaman e Suicide Squad.

Nel frattempo Snyder sta lavorando al suo Army of the Dead, nuovo zombie movie che vedrà tra i protagonisti Dave Bautista e le cui riprese inizieranno a breve in New Mexico.