Justice League: nuovo promo su Aquaman, per Roven "non è una commedia"

Battute, un Flash goffo, i commenti degli attori e le parole di Ezra Miller a confermare: ma non è cheè diventata una commedia d'azione?

I fan di quest'Universo Cinematografico della DC Comics sono preoccupatissimi. Dopo i film dark e seri potrebbero avere un film molto più "leggero", che era un po' quello che aveva anche l'acclamato Wonder Woman dopotutto. Ed è per questo che il produttore Charles Roven ha dovuto chiarire la situazione: leggero sì, comico no.

"Non saprei nemmeno distinguere le scene che ha scritto Zack da quelle che ha scritto dopo Joss" spiega Roven "Se prendete L'uomo D'Acciaio, Batman v Superman e Justice League come una trilogia - sono tutti diretti da Zack, con l'ultimo che ha qualche piccola influenza da parte di Joss - direi che questo è il più solare tra i tre. Ma non vuol dire che sarà una commedia!".

