Justice League, i nuovi poster svelano la data di uscita ufficiale della Snyder Cut!

Dopo oltre tre anni d'attesa, i fan di Zack Snyder hanno finalmente una data da cerchiare sul calendario: il nuovo poster di Justice League, infatti, ha svelato il giorno dell'uscita della versione definitiva del cinecomic DC Films, la cui durata arriverà a quattro ore.

Come potete vedere nelle nuove, evocative locandine in calce all'articolo, la cosiddetta Snyder Cut sarà distribuita il 18 marzo prossimo, ovviamente tramite il servizio di streaming HBO Max. Al momento non sono noti i piani di distribuzione per la versione italiana, o per il resto dei paesi internazionali nei quali HBO Max è assente, e la speranza è quella di potervi comunicare presto qualche aggiornamento in tal senso.

Il mese di marzo era già stato ampiamente indicato da Snyder e dalla Warner Bros. stessa come la finestra di lancio del film, col regista che aveva promesso un'intensificazione della campagna marketing una volta che fosse scemato l'interesse del pubblico verso Wonder Woman 1984: purtroppo, dato che negli Stati Uniti il film con Gal Gadot è stato distribuito tra i pochi cinema aperti e lo stesso HBO Max, l'Italia è rimasta indietro anche da quel punto di vista, con la major evidentemente pronta ad alzare il sipario su Justice League.

I fan faranno bene a prepararsi, dunque, perché con molta probabilità un nuovo trailer ufficiale del film di Snyder è dietro l'angolo.

Per altri approfondimenti, ecco tutti i nuovi personaggi inclusi nella Snyder Cut.