Justice League, il nuovo look del Joker di Jared Leto in una fan art

In attesa che la Zack Snyder's Justice League venga distribuita su HBO Max, i fan del regista di Batman v Superman e Watchmen continuano a giocare con le immagini e i personaggi del progetto targato DC Films, questa volta per l'esattezza dando risalto e attenzione al Joker di Jared Leto e un suo nuovo e potenziale look.

Dopo che Zack Snyder ha infatti rivelato che il Joker di Leto sarebbe tornato nella sua versione di Justice League, i fan sono rimasti terribilmente incuriositi dal ruolo che il Clown Criminale ricoprirà all'interno della storyline del crossover DC e se avrà un look differente da quello visto in Suicide Squad di David Ayer.



Si tratta comunque dell'unico ritorno del Joker di Jared Leto dopo la sua parentesi sfortunata - visti i tagli - nel film di Ayer, anche se poi è stato più e più volte citato all'interno della narrazione di Birds of Prey con Margot Robbie, anche "inquadrato" di spalle a dire il vero, ma non era ovviamente Leto a interpretarlo in quel frangente.



Potete vedere la fan art di Bryan Fiallos in calce. Il Joker da lui immaginato indossa un lungo impermeabile viola, ha i capelli lughi e ovviamente verdi e uno stile sempre punk ma differente, forse più inquietante.



Cosa ve ne pare? Ditecelo nei commenti.