Justice League, nuovo look alla cresta di Deathstroke grazie a Joe Manganiello

Come ormai noto, Joe Manganiello tornerà nei panni di Deathstroke nell'attesissima Zack Snyder's Justice League di HBO Max, director's cut suddivisa in sei episodi in arrivo sul servizio streaming nel 2021, e per l'occasione l'attore si è creato un look molto particolare, con una cresta da moicano.

Abbiamo visto il nuovo look di Deathstroke in queste foto, dove il cosiddetto mohawk è biondo e in linea con i colori dell'armatura del villain DC, ma è adesso grazie allo stesso Manganiello che possiamo dare un'ulteriore occhiata a questa vistosa e abbagliante cresta off set, immortalata in un momento di vita privata dell'interprete.



È interessante per capire meglio l'acconciatura di Manganiello, anche se ricordiamo che il minutaggio aggiuntivo di Deathstroke all'interno di Justice League non sarà molto elevato. Particolarità dell'acconciatura nella foto è che la cresta è stata tinta di blu dall'attore, resta praticamente molto più vistosa ed eccentrica, specie se in contrasto con il rosa della copertina del cane nell'immagine.



Vi ricordiamo che la Zack Snyder's Justice League sarà la visione originale dell'autore nella sua completezza e che mostrerà molto materiale inedito, compresa la presenza di Darkseid interpretato da Ray Porter.



Cosa ne pensate della cresta da moicano di Manganiello? Vi piace? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti in calce alla notizia.