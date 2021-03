Justice League, nuovo incredibile poster per Batman: Snyder promette altri trailer

Nelle scorse ore Zack Snyder e HBO Max hanno condiviso sui social un nuovo trailer per l'attesissimo Justice League, un filmato promozionale dedicato interamente al Batman di Ben Affleck.

Ebbene, oltre ad essere corredato da uno straordinario poster nuovo di zecca, sempre incentrato sul Cavaliere Oscuro di Affleck e disponibile in calce all'articolo, il regista ha promesso altre novità in arrivo per questa ultima spinta promozionale del film, la cui uscita è fissata per il 18 marzo prossimo.

Come potete vedere nello screen di un post pubblicato sul social network Vero e rimbalzato su Reddit, infatti, al regista è stato chiesto se il trailer dedicato a Batman sia foriero di nuovi spot dedicati a ciascun membro della Justice League: Snyder, senza dilungarsi in ulteriori dettagli, ha risposto semplicemente 'si'. Ciò vuol dire che nei prossimi giorni, o chissà addirittura già da oggi e a razione quotidiana, arriveranno nuovi filmati promozionali incentrati su Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash. Sempre nella giornata di ieri, tra l'altro, era arrivato anche un altro teaser dedicato alle Amazzoni e a Steppenwolf.

Ricordiamo che in Italia Justice League di Zack Snyder sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming, con possibilità di noleggio e/o acquisto; inoltre, più avanti dovrebbe arrivare la più canonica versione home-video bluray/4K UHD. Voi per quale opterete? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!