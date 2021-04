Justice League, un nuovo concept art dello Snyder Cut mostra la Lanterna Verde Kilowog

Ok, non abbiamo avuto Hal Jordan o John Stewart nella Justice League di Zack Snyder, ma non si può dire che delle Lanterne non ci siano state. E a proposito di personaggi visti nel film, ecco un nuovo concept art con protagonista Kilowog.

Sappiamo che Zack Snyder aveva altri piani per i Lantern Corps in Justice League, al punto che pare ci fosse già un interprete di John Stewart pronto a debuttare nel film, ma le cose poi sono andate diversamente, e abbiamo assistito invece all'arrivo di altre due Lanterne: Yalan Gur e Kilowog.

E proprio quest'ultimo è il soggetto dei concept art condivisi dal collaboratore DC Jason Marantz su Instagram, che ha accompagnato le immagini con una caption esplicativa: "Beh, non vediamo molto a lungo il povero #Kilowog in #zacksnydersjusticeleague, ma mi sono divertito molto a lavorare sul suo aspetto con il costume designer Michael Wilkinson. Kilowog è uno dei miei personaggi DC preferiti, e ho sempre voluto vedere una sua versione più simile a un pitbull che a un maiale. Spero che avremo modo di vederlo in azione un giorno. #greenlantern #emeraldknights #inbrightestday #pooser #conceptart #dcu #creaturedesign #zbrush #justiceleague".

E voi, che ne pensate? Vi piace il design di Kilowog? E avete apprezzato la sua (seppur breve) presenza in Zack Snyder's Justice League? Fateci sapere nei commenti, assieme alle Lanterne che più vorreste vedere sul grande schermo.