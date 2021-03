Justice League, un nuovo concept art rivela il terrificante look originale di Desaad

Tra le novità della riuscita Zack Snyder's Justice League c'è la presenza di Darkseid e del suo entourage di Nuovi Dei di Apokolips, tra cui spicca il perfido Desaad, braccio destro del tiranno che inizialmente avrebbe dovuto avere un look molto più inquietante di quello visto, come rivelato dal concept artist Js Marantz via Instagram.

L'artista ha infatti condiviso via social un concept art originale del personaggio, uno studio su Desaad con indosso un ghigno davvero perfido e un costume molto simile a quello di Steppenwolf. Ha anche spiegato il motivo dello scarto, come potete leggere nel post.



Ambientata dopo gli eventi di Batman v Superman, la trama di Justice League vede Bruce Wayne determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano: per questo motivo unisce le forze con Diana Prince con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni candidato deve affrontare i demoni del proprio passato. E quando finalmente saranno insieme, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Il colossale cast del film include Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons, Joe Manganiello, Amber Heard nel ruolo di Mera e Jared Leto in quello di Joker. La sceneggiatura è stata firmata da Chris Terrio, premio Oscar per Argo, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall; tra i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.

