Justice League: un nuovissimo set di poster mostra il volto umano degli eroi!

Sono appena stati rilasciati online deimolto belli che rappresentano gli eroi di Justice League in una veste inusuale, un po' più normale, decisamente "umana", in borghese, se vogliamo. Le foto sono in bianco e nero, date un'occhiata.

Justice League arriva in sala tra 2 giorni, il 16 novembre e siamo tutti super-eccitati all'idea di vedere finalmente la pellicola corale che riunisce gli eroi DC nella Lega della Giustizia, un gruppo di grandissimi eroi uniti per salvare la Terra dalla minaccia aliena rappresentata da Steppenwolf.

Ma come sono i personaggi fuori dalla veste supereoistica? Eccoli qua, i character poster in bianco e nero mostrano tutti: Barry, Diana, Bruce, Clark, Arthur e Victor in modo insolito, più vicino a noi, comuni mortali. Guardate le immagini e diteci come vi sembrano nei commenti qui sotto.

Justice League, dal 16 novembre al cinema.