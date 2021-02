Justice League, nuovi retroscena: 'Warner e HBO erano assediati dai fan di Zack Snyder'

La versione Snyder Cut di Justice League ha una data di uscita fissata per il prossimo 18 marzo, ma nel frattempo i fan di Zack Snyder potranno scoprire nuovi retroscena sulla storica marcia indietro di Warner Bros. e HBO Max.

Le circostanze che hanno portato alla distribuzione del film, infatti, sono più uniche che rare nella storia di Hollywood, al punto che saranno al centro del nuovo libro di Sean O'Connel, intitolato "Release the Snyder Cut: The Crazy True Story Behind the Fight That Saved Zack Snyder's Justice League".

Gran parte del merito per cui Snyder è stato in grado di tornare sul set per completare la sua versione del film tre anni dopo la distribuzione del film originale è da attribuire al movimento Snyder Cut, una macchina inarrestabile di auto-marketing che ha spinto Warner e HBO a mettere da parte i soldi necessari per finire il film e distribuirlo. In un estratto del libro di O'Connel, che illustra i retroscena del movimento social, si legge:

“La Warner e HBO erano assediati. I loro siti web, il loro Twitter, il loro tutto ... erano paralizzati. Erano letteralmente paralizzati. Non potevano rilasciare. Non potevano parlare di niente. Ho intervistato un dirigente, rimasto anonimo, che ha detto che se HBO Max avesse twittato qualcosa su Sesame Street o un argomento qualsiasi, le persone nei commenti avrebbero risposto: 'F *** Sesame Street! Rilasciate la Snyder Cut!' Quello era il mondo che si era generato. E allora HBO e Warner sono arrivati a chiedersi: 'Cristo, cosa dovremmo fare? Non possiamo andare avanti così!' È una cosa davvero fantastica."

