Justice League, ecco i nuovi Funko Pop! della Snyder Cut: stavolta sono a colori!

Funko non ha avuto troppa fortuna nel seguire le orme di Zack Snyder: in concomitanza con l'arrivo della versione Justice is Gray della Snyder Cut, infatti, la popolarissima azienda aveva deciso, con non troppo successo, di dare il via alla produzione delle figurine Funko Pop! color grigio metallizzato ispirate proprio alla nuova versione del film.

I Funko Pop! a tinte metalliche di DeSaad, Superman, Diana Prince e Darkseid non avevano fatto breccia nei cuori dei fan, che avevano preferito aspettare un'edizione dalla colorazione più viva e in linea con la prima versione del film di Zack Snyder sbarcata su HBO Max (di cui, a proposito, Amber Heard ha condiviso un nuovo video del backstage).

Detto, fatto: Funko ha infatti annunciato qualche ora fa l'arrivo dei nuovi Funko Pop! in versione finalmente colorata: anche stavolta i nomi sono gli stessi che vi abbiamo già elencato, dalla Diana in impermeabile bianco al Superman in costume nero. Stavolta, però, troviamo un'apprezzatissima aggiunta: si tratta della figurina di Darkseid in edizione speciale, con tanto di trono.

Anche voi fate parte dei fan impazienti di fare incetta di Funko Pop! a tema Snyder Cut? Fatecelo sapere nei commenti! Negli ultimi giorni, intanto, abbiamo visto anche Subway unirsi alla campagna #RestoreTheSnyderVerse.