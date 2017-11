Justice League: nuovi dettagli su Superman e Steppenwolf

Il film sulla Justice League arriverà nei cinema italiani a partire da giovedì, ma se volete già conoscere dei dettagli sue sul villain della storia, Steppenwolf, allora potete leggere ciò che segue.

ATTENZIONE! SPOILER!

"La morte di Superman ha risvegliato una Scatola Madre" spiega Curtis Kanemoto, produttore del cinefumetto "Una esiste sulla Terra, una su Themyscira, una ad Atlantide. Quando una di queste Scatole Madri si risveglia, chiama Steppenwolf che arriva sulla Terra per collezionarle tutte. Lui è un guerriero di un altro pianeta che ha provato a conquistare la Terra circa mille anni fa ma ha fallito".

Steppenwolf si muoverà tra i mondi tramite il Boom Tube, già presente nei fumetti, che è una specie di "super-shuttle che trasporta le persone rapidamente da un posto all'altro". "Lui è un supervillain" spiega Ciaran Hinds, il suo interprete "E' il generale dell'armata di Apokolips, pronto a conquistare il mondo. E' in cerca delle Scatole Madri, vuole tutto il potere per lui. Quando usa la sua grossa ascia finisce per decimare tutto ciò che ha intorno a lui".

Ma oltre a Steppenwolf, ora sappiamo anche come tornerà Superman! We Got This Covered afferma che sarà utilizzata la sua navicella Kryptoniana, una Scatola Madre e una scintilla di Flash per riportare in vita l'Uomo D'Acciaio il quale, confuso sul suo ritorno dal mondo dei morti, finirà per scontrarsi brevemente con la Justice League, non aiutato da Cyborg - il cui sistema di difesa si scaglia contro di lui. Il sito svela, inoltre, che quando gli eroi andranno a riesumare il cadavere di Superman, questo non si è decomposto per via del DNA Kryptoniano.