Zack Snyder interrogato dalla Justice League al DC FanDome: tutte le info sul film!

Tra gli ospiti più attesi del DC FanDome, Zack Snyder ha finalmente svelato al mondo il primo trailer ufficiale della Director's Cut di Justice League. Durante il panel del film, inoltre, sono comparsi a sorpresa i protagonisti Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller e Ray Fisher per fare alcune domande al regista.

"Il mio ero preferito di tutti i tempi, a parte Batman, è Doctor Manhattan di Watchmen" ha rivelato Snyder in risposta alla domanda di un fan posta dall'interprete di Bruce Wayne.

Henry Cavill, già apparso al fianco del regista per l'annuncio ufficiale del film, è intervenuto per chiedere a Snyder di parlare delle dinamiche tra i membri del team. "La Justice League è formata da persone solitarie. Quando metti insieme tutte queste personalità differenti, si crea una dinamica divertente."

Ray Fisher ha domandato quale personaggio volesse mettere più a nudo con questa nuova opportunità. "Ovviamente Cyborg", ha replicato Snyder confermando quanto anticipato nei mesi scorsi. "Cyborg è il cuore del film, ed è un collante per la squadra. Non vedo l'ora che i fan lo capiscano."

"Ho un grande amore per Flash ed Ezra Miller" ha poi aggiunto Snyder dopo l'intervento del velocista scarlatto. "Ovviamente ci sarà molto di più da vedere riguardo a Flash e il suo arco narrativo. Spero che la gente si divertirà, perché a me è piaciuto vedervi in questo formato. In questo film vedrete qualcosa di inedito su Flash. È un personaggio quantistico, perciò potreste vedere qualcosa di legato al tempo."

Poi è intervenuta Gal Gadot, che ha espresso tutta la sua gratitudine nei confronti del filmmaker per averla introdotta nel DCEU. "Non vedo l'ora di vedere Wonder Woman 1984" ha affermato Snyder, che ha poi dato il benvenuto anche alla regista Patty Jenkins.

Infine, Snyder ha confermato che il nuovo Justice League sarà pubblicato su HBO Max in quattro parti da un'ora ciascuna.

Per altre notizie dal FanDome, vi rimandiamo al primo teaser di The Suicide Squad.