Justice League: nuove scene di Ben Affleck e Ezra Miller, via Zoom dal set di Harry Potter

In attesa del nuovo trailer per Justice League, il mitologico cinecomic da quattro ore diretto da Zack Snyder in arrivo nel 2021 su HBO Max, il regista ha fornito alcuni nuovi dettagli sulle riprese aggiuntive attualmente in corso.

Dopo aver rivelato che il Joker di Jared Leto avrà un aspetto differente rispetto a quello che ricordano i fan dai tempi di Suicide Squad, il regista ha confermato che Ben Affleck e Ezra Miller sono tornati nei panni di Batman e Flash per alcune riprese extra; addirittura il secondo ha indossato il costume del supereroe rosso sul set di Animali Fantastici 3, nuovo episodio del franchise di Harry Potter le cui riprese sono attualmente in corso in casa Warner Bros.

"Ho dovuto fare una sola ripresa di Ezra" ha rivelato Snyder in un'intervista con Beyond the Trailer, "ma l'unico modo per farlo è stato sul set di Animali fantastici, che attualmente è a Londra. Sfortunatamente io non avevo in programma di andare a Londra, anche se mi sarebbe piaciuto farlo. Quindi quello che abbiamo fatto è stato fare una ripresa tramite Zoom, grazie alla troupe di Harry Potter. Ho inviato loro questi disegni e ho pensato: 'Okay, questo è quello che deve fare il personaggio, questo è quello che succede nella scena'".

Per quanto riguarda Ben Affleck, invece, Snyder ha dichiarato: "Penso che avesse dimenticato quanto fosse scomodo il costume, ma è andata bene. E' stato incredibilmente gentile e si è divertito, è tornato in quella modalità con uno schiocco di dita. Un paio di costumi, sapete, sono rimasti negli archivi per un po' ... Erano sparsi ovunque, nei musei e cose del genere, e abbiamo dovuto portarli via da lì. Se non sbaglio uno dei cappucci è stato indossato e sia stato strappato a metà."



I due attori, lo ricordiamo, torneranno nei panni di Batman e Flash per il cinecomic The Flash di Andy Muschietti.