Justice League, nuove immagini del Superman baffuto di Henry Cavill

Le nuovo foto pubblicate sui social e scattate sul set del 2017 di Justice League mostrano un Henry Cavill baffuto nei panni dell'Uomo d'Acciaio, Superman. Le tre immagini mostrano Cavill con i baffi in bella vista. La seconda delle tre foto mette in evidenza il lavoro in post-produzione per rimuovere digitalmente i baffi dal volto dell'attore.

Le immagini del backstage del film con Henry Cavill che sfoggia i suoi famigerati baffi sono spuntate sul web per la prima volta nel 2019. Il motivo della presenza dei baffi sul volto dell'attore era la lavorazione di Mission: Impossible - Fallout, prodotto da Paramount Pictures. Il contratto al quale era legato Cavill gli impediva di tagliarsi i baffi, il che ha portato la produzione di Justice League a doverli rimuovere digitalmente.



La rimozione in digitale dei baffi dal volto di Henry Cavill ha prodotto una serie di critiche nei confronti della produzione di Justice League, perché avrebbe deformato in qualche modo la parte inferiore del volto dell'attore.

Nel frattempo i fan non vedono l'ora di poter vedere la Snyder Cut di Justice League, ovvero la versione interamente concepita da Zack Snyder, che all'epoca dovette abbandonare il progetto a causa di problemi personali, sostituito da Joss Whedon.



