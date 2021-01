Justice League, la nuova sinossi ufficiale della Snyder Cut anticipa l'arrivo di Darkseid

Ieri, dopo anni di attesa e incertezze, HBO Max hanno finalmente rivelato la data di uscita della Snyder Cut di Justice League sulla piattaforma streaming di casa Warner, e insieme all'annuncio è arrivata una nuova sinossi ufficiale del cinecomic targato DC Films.

"Determinato a garantire che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince con l'obiettivo di reclutare un squadra di metaumani per proteggere il mondo da un'imminente minaccia di proporzioni catastrofiche" si legge nella sinossi diffusa in queste ore (via Heroic Hollywood). "Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché le tutti i membri del gruppo devono affrontare i demoni del loro passato perché possano finalmente unirsi e dare vita ad una lega di eroi senza precedenti. Ora che Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash sono uniti, potrebbe essere troppo tardi per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e le loro terribili intenzioni."

La novità più interessante della trame è senza dubbio l'arrivo di Darkseid e il suo servitore DeSaad, entrambi assenti dalla versione cinematografica completata da Joss Whedon.

Oltre agli immancabili Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Fisher, Jason Momoa, Amy Adams, Jeremy Irons e J.K. Simmons, lo ricordiamo, la pellicola vedrà nel cast anche Jared Leto nei panni di Joker (al momento non ci sono dettagli sulla sua apparizione). In arrivo su HBO Max il prossimo 18 marzo, qui potete trovare il secondo trailer ufficiale della Snyder Cut.