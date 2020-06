Justice League, nuova foto e Zack Snyder rivela: 'Ray Fisher è il cuore del film'

In queste ore Ray Fisher, interprete di Cyborg nel cinecomic Justice League, ha pubblicato su Twitter una nuova foto dell'attesa Snyder Cut, ricondivisa anche dal regista Zack Snyder.

Fisher ha dichiarato: "Non ringrazio Chris Terrio e Zack Snyder per avermi semplicemente messo in Justice League. Li ringrazio per aver dato fiducia e potere a me, un uomo di colore sconosciuto senza grandi crediti cinematografici, con un posto al tavolo creativo e la possibilità di dire la mia sul film prima ancora che ci fosse una sceneggiatura!"

Un tweet che arriva mentre gli Stati Uniti e tutta Hollywood si stanno interrogando sul ruolo del movimento Black Lives Matter nella società e nell'industria, tweet al quale Snyder ha risposto con una rivelazione: "Tu, Ray, se il cuore del mio film".

Nel corso degli anni Snyder è stato per sempre irremovibile sul fatto che Cyborg avesse un ruolo molto importante nella versione originale di Justice League, e l'immagine postata da Fisher sembra supportare questa idea. Come noto, tantissime scene sono state tagliate dal film dalla Warner Bros. e da Joss Whedon, fino a ridurre di molto il ruolo del personaggio all'interno del progetto.

Cosa vi aspettate dalla Zack Snyder's Justice League? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti, ecco le 5 modifiche a Justice League che i fan desiderano vedere.