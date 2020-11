Justice League, la nuova foto dal set promette: 'Il 17 novembre arriverà una bomba!'

Dopo le nuove informazioni rivelate su Darkseid e Martian Manhunter e il suo sogno per un live-action di The Dark Knight Returns, il regista Zack Snyder è comparso in una nuova foto dal set di Justice League, le cui riprese aggiuntive sono attualmente in corso.

Nell'immagine, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, il regista promette ai fan l'arrivo di una grossa bomba per il 17 novembre, ovvero martedì della prossima settimana. Il supermissile che Snyder tiene in braccio nella foto sembra voler anticipare quanto rumore farà questo misterioso annuncio.

Il direttore della fotografia Fabian Wagner, che ha postato la foto su Instagram, ha infatti scritto nella didascalia di accompagnamento: "Super-eccitato di scopriree quale bomba Zack lancerà il 17 novembre! Grazie ai fan per aver permesso tutto questo!"

Tra l'altro, come di certo alcuni fan ricorderanno, il 17 novembre è anche l'anniversario dell'uscita cinematografica dell'originale Justice League, la versione rimontata e 'aggiustata' da Joss Whedon, che uscì quel giorno nel 2017. La data per l'annuncio di Snyder non è stata certamente scelta a casa, e adesso i fan non possono far altro che ipotizzare cosa succederà martedì prossimo: ci sarà un nuovo trailer? Sarà annunciata la data di uscita su HBO Max? Staremo a vedere.

Nel frattempo, fateci sapere le vostre previsioni nella sezione dei commenti qui sotto.