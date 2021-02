Justice League: nuova clip, ecco quando arriverà il nuovo trailer della Snyder Cut!

Nella notte del Super Bowl, Zack Snyder ha postato sui social network una brevissima clip tratta dalla sua versione di Justice League che ovviamente non poteva non mostrare il personaggio di Ray Fisher, Cyborg, intento a giocare una partita di football. Ma non è tutto: il regista ha svelato quando vedremo diffuso online il nuovo trailer ufficiale.

Nel postare la clip infatti, Snyder ha indicato la data in cui verrà diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale del suo Justice League: 14 febbraio 2021. Non ci resta che attendere quindi meno di una settimana all'arrivo di un nuovo filmato che ci dia un assaggio di quello che sarà la Snyder Cut in arrivo il 18 marzo 2021 su HBO Max, nella versione di un lungo film di quattro ore di durata.

Nei giorni scorsi, Snyder ha continuato a postare immagini dal suo film, come la versione Knightmare di Batman di Ben Affleck o ancora la versione del Joker di Jared Leto che vedremo nella pellicola e che ricorda molto il look di Joaquin Phoeinix nel Joker di Todd Phillips. Al momento non è chiaro quale ruolo avrà la nuova sequenza incubo pensata per Justice League, né quanto sarà estesa, ma voci di corridoio hanno suggerito in precedenza che la scena includerà anche i personaggi di Joker e Deathstroke, interpretato da Joe Manganiello, e secondo alcune teorie potrebbe mostrare anche la morte di Robin suggerita in Batman v Superman.

Come di certo già saprete, l'universo/linea temporale Knightmare rappresenta una realtà alternativa in cui Darkseid ha conquistato la Terra, sconfitto la Justice League, ucciso Lois Lane e soggiogato Superman alla sua volontà: questa storyline, iniziata nel cinecomic del 2016, nelle intenzione di Snyder si sarebbe protratta fino a Justice League 3, quando il ritorno indietro nel tempo di Flash l'avrebbe azzerata.