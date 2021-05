Justice League, nuova bufera social per Warner: i fan attaccano l'account di HBO Max

Mentre prosegue la ripristinare lo Snyderverse, Warner Bros. è tornata nella bufera per via di un recente retweet dell'account ufficiale di HBO Max, che ha ricondiviso sul proprio profilo un post ironico nei confronti dei risultati ottenuti dalla Snyder Cut di Justice League sulla piattaforma.

Pubblicato dal giornalista di Decider Scott Porch, il tweet in questione evidenziava il fatto che i tre migliori debutti su HBO Max sono stati firmati da Wonder Woman 1984, Godzilla vs Kong e Mortal Kombat. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Porch ha terminato il post con la frase "Scusate, amici della Snyder Cut".

Un commento che non è passato inosservato a molti fan del regista di Watchmen, i quali hanno subito attaccato l'account del servizio streaming, anche se molto probabilmente si è trattata di una semplice svista nel voler condividere le ottime performance ottenute dalle tre pellicole citate.

Nei giorni scorsi, inoltre, Warner è stata ampiamente criticata dai fan dello Snyderverse per aver condiviso su YouTube il trailer 4K della versione cinematografica di Justice League per promuoverne l'arrivo su HBO Max. Il risultato? Il video conta oltre 65 mila dislike a fronte di soli 3500 like.

Intanto, un recente report ha fatto luce sull'impatto della Snyder Cut sugli abbonamenti di HBO Max.