Justice League, attesa per i numeri ufficiali: già superato Falcon & The Winter Soldier!

I numeri ufficiali arriveranno nei prossimi giorni, ma gli analisti sono concordi sul definire Justice League di Zack Snyder il film evento dell'anno: secondo le prime stime, infatti, il cinecomic DC ha superato i numeri di Falcon & The Winter Soldier, già eletta come il miglior debutto di Disney+.

Lo scorso fine settimana è stato molto importante per gli appassionati di cinecomic, con la tanto attesa pubblicazione di Justice League di Zack Snyder su HBO Max negli Stati Uniti (e su Sky/Now TV in Italia) e anche del primo episodio di The Falcon e The Winter Soldier, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe ambientata dopo Avengers: Endgame e distribuita tramite il servizio di streaming on demand Disney Plus.

Nonostante lo 'scontro', i due progetti non si sono danneggiati a vicenda in fatto di numeri e visualizzazioni, ma a spuntarla è stato l'epico blockbuster da quattro ore diretto da Zack Snyder: nonostante la Disney abbia dichiarato che quella di The Falcon and The Winter Soldier è diventata ufficialmente la premiere più seguita di sempre del servizio di streaming (in grado di battere anche il fenomeno di culto The Mandalorian), Rick Porter dell'Hollywood Reporter ha annunciato che Justice League ha 'vinto' la gara con 100.000 visualizzazioni in più: 1,8 milioni di visualizzazioni per Snyder, 1,7 per Marvel Studios.

Si tratta di numeri relativi al solo mercato statunitense e nei prossimi giorni sapremo dirvi di più, ma pare proprio che il fenomeno Justice League non si sia limitato ai trend dei social. Come al solito vi terremo aggiornato, per altre letture scoprite lo stile di Zack Snyder nelle tre scene fondamentali di Justice League.