Justice League, avete notato l'easter-egg dedicato a Watchmen di Zack Snyder?

Nel corso di una recente intervista promozionale con ScreenRant Bryan Hirota, il supervisore degli effetti visivi per Justice League di Zack Snyder, ha confermato la presenza di un easter-egg dedicato a Watchmen di Zack Snyder.

Si tratta della sequenza che mostra la morte di Silas Stone, il padre di Victor Stone alias Cyborg, che si sacrifica per 'marchiare' una delle scatole madri trasformandola così in un cavallo di troia che la Justice League è in grado di seguire fino al covo di Steppenwolf.

Hirota ha commentato dicendo che la morte di Silas ricorda volutamente la trasformazione di Jon Osterman in Dr. Manhattan, e che per la realizzazione della sequenza Snyder ha coinvolto anche John Desjardin, il supervisore degli effetti visivi di Watchmen.

"Zack e DJ avevano partorito quella scena in modo tale che assomigliasse alla nascita del Dr. Manhattan, quindi è stato il termine di paragone che ho utilizzato durante la lavorazione. Ci son alcune differenze, ad esempio Silas ha un primo piano e la sua pelle inizia a gorgogliare come se si trovasse all'interno di un forno a microonde, piccoli pezzi dei suoi capelli prendono fuoco e cose del genere. Penso che la morte di Silas sia un po' più cruda che in Watchmen, ma si tratta sicuramente di un riferimento".

