Justice League: non tutti i segreti del film sono stati svelati

Il primo film corale targato Warner Bros. Pictures/DC Entertainment,, arriverà nei cinema la prossima settimana ma, questa volta, sembra che lo studio sia stato molto più attento a non far trapelare tutte le sorprese della pellicola sul web.

Nonostante alcuni rumor continuino a rincorrersi da tempo - incluso uno sulla possibile presenza di Lanterna Verde -, nessuno di questi è stato mai confermato ufficialmente o smentito. Una cosa di cui va fiero anche il Batman cinematografico, Ben Affleck.

"Penso che ogni volta che fai un film, che racconti una storia, non vuoi spoilerare tutto in anteprima" spiega Affleck in un'intervista "Nel caso di queste pellicole... la gente fa molta più attenzione a loro, quindi bisogna lavorare un po' più duramente per mantenere tutti i segreti. Ma ci sono delle rivelazioni fiche e dei twist divertenti che, almeno ad oggi, siamo riusciti a mantenere segreti".