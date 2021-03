Justice League e oltre: scoprite i film e i cinecomic più lunghi della storia del cinema

In questi giorni non si fa altro che parlare di Justice League e soprattutto della sua durata di quattro ore, per l'esattezza di 242 minuti suddivisi in sette capitoli.

Posto che nell'era del binge-watching il concetto di 'durata' di un'opera sta diventando sempre più relativo, ma come si posizionerebbe il film di Zack Snyder paragonato ai film più lunghi della storia del cinema? Diamo un'occhiata al libro delle statistiche.

Mettendo da parte i film sperimentali (nel 2012 uscì lo svedese Logistics, dalla durata - che ci crediate o meno - di circa trentacinque giorni) e concentrandoci esclusivamente sui film narrativi, tra i film più lunghi della storia del cinema citiamo Out di Jacques Rivette (12 ore e 55 minuti, anno di uscita 1971), La Flor di Mariano Llinas (che raggiunge le 13 ore e 23 minuti e del quale come forse ricorderete abbiamo parlato anche in un nostro speciale) e Amra Ekta Cinema Banabo di Ashraf Shishir (che con 21 ore di durata è considerato il film narrativo e non sperimentale più lungo di sempre).

Tra i film d'autore impossibile non nominare anche Sátántangó di Bela Tarr (7 ore e 19 minuti), uno dei 'film lunghi più famosi del mondo', e naturalmente Napoléon di Abel Gance (5 ore e 32), uscito nel 1927 e padre dei racconti fiume al cinema. Spesso nominati in classifiche di questo tipo anche Novecento di Bernardo Bertolucci (5 ore e 17 minuti) e Funny & Alexander di Ingmar Bergman (5 ore e 12 minuti), mentre Decalogo di Krzysztof Kieślowski raggiunge le 9 ore e 32, ma venne distribuito come mini-serie televisiva (proprio come si era pensato originariamente per la Snyder Cut).

Nel circuito mainstream, invece, uno degli ultimi film 'lunghissimi' prodotti a Hollywood è stato Hamlet di Kenneth Branagh (242 minuti, gli stessi della Snyder Cut), mentre in ambito blockbuster una corrente di pensiero considera in queste graduatorie anche film distribuiti in più parti, come Il signore degli anelli di Peter Jackson (11 ore e 26 minuti), Lo Hobbit di Peter Jackson (8 ore e 52 minuti) e Avengers: Infinity War/Endgame dei fratelli Russo (5 ore e 30 minuti).



Infine, per quanto riguarda i cinecomic, Snyder occupa tutti e tre i gradini del podio di una ideale classifica dei film di supereroi più lunghi di sempre: Batman v Superman: Dawn of Justice - Ultimate Edition è al terzo posto con 3 ore e 3 minuti, Watchmen - Ultimate Cut è al secondo posto con 3 ore e 58 minuti e ovviamente Justice League al primo con 4 ore e 3 minuti.