Justice League, il nipote del creatore di Darkseid: 'Grazie, Zack Snyder'

La gestione di Darkseid era stata una delle principali falle del Justice League targato Joss Whedon: il celebre villain, inizialmente previsto come grande antagonista del film, era stato completamente eliminato dalle modifiche apportate dal regista al lavoro svolto da Zack Snyder e solo nell'imminente Snyder Cut ritroverà il suo spazio.

Sin dal primo trailer del film in arrivo su HBO Max è infatti stato chiaro che Snyder intenda restituire centralità e spessore a quello che è destinato ad essere il principale villain di questo tanto bistrattato DC Extended Universe: una scelta, quella del regista, che sembra aver incontrato il gradimento del nipote del creatore di Darkseid.

In risposta ad un post del regista in cui vediamo proprio le sembianze di Darkseid nella sua versione Snyder Cut, infatti, il nipote di Jack Kirby ha esordito con un semplice quanto sentito: "Grazie, Zack Snyder", taggando ovviamente il diretto interessato. Un gesto che dimostra quanto l'attenzione dedicata dal nostro Zack al personaggio sia stata effettivamente apprezzata, in particolare dopo il trattamento riservatogli da Whedon.

A proposito della precedente versione del film, proprio Zack Snyder ha voluto gettare acqua sul fuoco delle polemiche: secondo il regista, infatti, il Justice League di Joss Whedon è da ritenersi assolutamente canonico; ecco, intanto, quale sarà il collegamento tra il Deathstroke di Joe Manganiello e Ra's al Ghul.