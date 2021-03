Justice League, da Nick Cave a Leonard Cohen: tutte le canzoni della Snyder Cut

Partita come una leggenda metropolitana, diventata via via cosa sempre più concreta e infine realtà tangibile: la storia della Snyder Cut di Justice League ha dell'incredibile e ha spinto comprensibilmente i fan a voler analizzare ogni aspetto della director's cut del film con Ben Affleck. La colonna sonora, ad esempio.

Sin dal primo trailer della Snyder Cut era stato evidente quanta attenzione il nostro Zack avesse dedicato a quest'aspetto del film (cifra a cui il nostro ci ha sempre abituati, chiedere a Watchmen per informazioni), con quella Hallelujah di Leonard Cohen (ma cantata da Allison Crowe) che non a caso ritroviamo nella soundtrack del film, struggente omaggio alla figlia del regista Autumn.

Durante le sequenze iniziali del film troviamo dunque Visur Vatnsenda-Rosu, ninnananna tratta da un poema islandese qui eseguita da Jon Asgeirsson; si prosegue dunque con due pezzi di Nick Cave and the Bad Seeds, vale a dire Distant Sky (la scena è quella in cui ritroviamo per la prima volta Lois dopo la morte di Superman) e There is a Kingdom, che fa da sfondo ad un momento interamente dedicato ad Aquaman.

Prima della già citata e conclusiva Hallelujah, dunque, troviamo la splendida Song to the Siren di Tim Buckley e Larry Beckett, qui nella versione di Rose Betts, commento musicale ad una delle scene più intense del Flash di Ezra Miller. Cominciano, intanto, ad arrivare i primi feedback positivi: il creatore di Cyborg, ad esempio, ha elogiato il lavoro di Zack Snyder su Justice League.