Justice League, il Natale di Zack Snyder a tema Batman: ecco la foto

Zack Snyder ha pensato bene di fare un piccolo regalo di Natale ai fan del DCEU condividendo una nuova suggestiva immagine della Batmobile di Ben Affleck. Non poteva esserci davvero regalo di Natale migliore per gli appassionati della supercar tecnologica.

In un post sulla piattaforma Vero, social media che il regista ha spesso utilizzato per condividere immagini e look dietro le quinte dei suoi film, ha condiviso un’immagine della Batmobile sulla neve con tanto di aurora boreale sullo sfondo, come potete vedere in calce alla notizia. La didascalia recita: "Batmobile di Natale".



Nel 2013, Snyder ha dato il via al DCEU con L’uomo d’acciaio, un film incentrato su Clark Kent/Superman (Henry Cavill). È poi tornato con Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 che ci ha presentato Bruce Wayne/Batman di Affleck.

Nel 2017 purtroppo Snyder ha dovuto abbandonare il progetto Justice League a causa della morte di sua figlia. Joss Whedon ha terminato le riprese ma il film non è stato un successo al botteghino e ha causato perdita di denaro alla Warner Bros. Dopo l'uscita di Justice League i fan hanno chiesto a gran voce la versione originale di Snyder che è uscita su HBO Max all'inizio di quest'anno, non perdetevi la nostra recensione della Zack Snyder's Justice League.



Dopo aver lasciato il DCEU, Snyder ha firmato un contratto con Netflix e ha iniziato a pubblicare i film del suo nuovo franchise, leggete la nostra recensione di Army of the Dead, in attesa del sequel Planet of The Dead.