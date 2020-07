Justice League: la NASA trova un cubo nello spazio, per Ray Porter appartiene a Darkseid

La NASA ha pubblicato alcune immagini del Sole che ritraggono anche un curioso spazio nero a forma di cubo, e mentre i cercatori di UFO parlano già di vita aliene i fan della Justice League non hanno potuto non pensare alla Mother Box di Darkseid.

A questo proposito sul social network Twitter è stato interpellato perfino Ray Porter, che ha interpretato il villain nell'attesissima Zack Snyder's Justice League che uscirà nei primi mesi del 2021 sul servizio di streaming on demand HBO Max.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, all'attore è stato chiesto se per caso il misterioso cubo nero intercettato dalla NASA non fosse davvero una Mother Box, e l'esilarante risposta di Porter è stata: "Oh, ecco dove l'ho lasciato. Accidenti! Ora se potessi trovare le mie chiavi ..."

Ricordiamo che per diversi mesi, se non anni, il ruolo di Darkseid nel Justice League di Zack Snyder è rimasto un assoluto mistero, dato che la parte di Ray Porter venne tagliata completamente dal montaggio rimaneggiato da Warner Bros. e Joss Whedon che è stato distribuito al cinema nel 2017: finalmente le cose sono cambiate qualche settimana fa, quando il personaggio è stato ufficialmente mostrato per la prima volta nel teaser trailer della Snyder Cut.

Vi ricordiamo che nuove informazioni sulla Snyder Cut, come la durata ufficiale e il trailer integrale, saranno svelate al DC FanDome previsto per il 22 agosto. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale sulle migliori director's cut della storia del cinema.