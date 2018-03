Justice League Mortal: una nuova concept-art mostra un Batman medioevale!

DC Films Hubs ha pubblicato delle nuove immagini delle concept art di, progetto che avrebbe visto la regia dima che la Warner Bros. decise di cancellare proprio nel periodo imminente delle riprese. Possiamo quindi dare un'occhiata ai look di Superman ma anche ad un Batman in versione medioevale.

Vediamo quindi D.J. Cotrona nei panni di Superman e quello che ci saremmo potuti aspettare dal look di Batman, che avrebbe dovuto essere interpretato da Armie Hammer.

Le nuove concept art mettono in evidenza il costume del Cavaliere Oscuro con uno stile non proprio moderno mentre il look di Superman è quello classico ma con i mutandoni rossi.

George Miller avrebbe dovuto dirigere il film una decina d'anni fa. La Warner Bros., prima dell'avvento del Marvel Cinematic Universe, ha cercato di lanciare un franchise con tutti i supereroi DC. Fu un periodo tormentato per la Warner, che non riuscì a concretizzare nessuno di quei progetti. Per il film della Justice League, la major aveva intenzione di scegliere attori completamente diversi da quelli che già imperversavano sui grandi schermi all'epoca, come Christian Bale per Batman e Brandon Routh per Superman.

Ecco perché le scelte ricaddero su Armie Hammer per Bruce Wayne e D.J. Cotrona per Clark Kent, con la presenza di Common, Teresa Palmer e forse anche Megan Gale nel cast principale.

Il film non si concretizzò ma da quel momento sul web vengono diffuse diverse concept art di quel progetto che non vide mai la luce.