Justice League Mortal: le immagini del team e della Batcaverna nel film George Miller!

Dopo la foto del costume di Batman di Armie Hammer emersa nei giorni scorsi, sui social sono arrivate nuove immagini tratta da Justice League Mortal, celeberrimo cinecomic mai realizzato di George Miller.

Come potete vedere nei due post in calce all'articolo, le immagini mostrano la Justice League al completo, con una foto nel dettaglio dedicata alla Wonder Woman di Megan Gale, nonché una panoramica della Batcaverna.

L'insider che le ha condivise sul suo profilo Instagram ha aggiunto che c'è molto materiale inedito da mostrare ancora, dichiarando: "Per ora questo è tutto ciò che posso condividere. So che c'è un grande interesse per la storia dietro a Justice League Mortal, ma c'è un forte ostruzionismo da parte dello studio e da molti dei creativi coinvolti. È comprensibilmente un punto dolente per molti parti in causa. Stiamo raccogliendo tutto ciò che dobbiamo per essere in grado di lanciarlo correttamente. Potrebbe richiedere un kickstarter o qualcosa del genere ad un certo punto, oppure no. Sto lavorando a questa cosa da 5 anni e apprezzo moltissimo la vostra pazienza. So quanto sia importante questo capitolo perduto per tutti noi; come amanti dei film, come lettori di fumetti, come fan della cultura pop. Siate certi che VOGLIAMO essere in grado di mostrarvi OGNI costume correttamente. Vogliamo mostrarvi la Batmobile. Vogliamo mostrarti la Fortezza della Solitudine. VOGLIAMO che agli artisti che hanno lavorato instancabilmente per mesi vengano riconosciuti i giusti meriti. Continueremo a fare del nostro meglio. State bene e rimanete sicuro!"

Qualora non ne foste al corrente, vi ricordiamo che nel film DC originariamente affidato a Miller la Justice League sarebbe stata composta da Armie Hammer nei panni di Bruce Wayne, D.J. Cotrona come Superman, Megan Gale come Wonder Woman, Common come Lanterna Verde, Santiago Cabrera come Aquaman, Adam Brody come The Flash, Hugh Keays-Byrne come Martian Manhunter, Jay Baruchel come Maxwell Lord e Teresa Palmer come Talia Al Ghul. Nel film sarebbe comparso anche il compianto attore di Star Trek Anton Yelchin nel ruolo di Wally West.

