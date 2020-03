Justice League Mortal, ripartono i lavori sul documentario del film di George Miller

Dopo essere rimasto inattivo per anni, il documentario su Justice League: Mortal riprenderà la produzione con un nuovo titolo: Seven Friends: la Justice League di George Miller.

Secondo un comunicato stampa della Purryburry Productions, i lavori sul documentario, le cui riprese inizieranno nel 2015, dovrebbero ricominciare entro la fine dell'anno. Si incentrerà sull'ascesa e la caduta del fallimentare cinecomic mai realizzato del 2007.

"Dopo aver parlato con il cast e la troupe negli ultimi 5 anni, siamo certi di avere un progetto meraviglioso da mettere in luce per tutti i fan della cultura pop in tutto il mondo", ha dichiarato il produttore Ryan Unicomb. "Sembra che il mondo non fosse davvero pronto per questo la prima volta che abbiamo provato a farlo. Con tutto quello che succede nel mondo, ora sembra il momento giusto per guardare indietro a ciò che potrebbe essere stato e celebrare ciò che realmente sarebbe potuto essere".

Il film presenterà interviste del cast e della troupe insieme a sguardi nascosti sulla produzione artistica, sulla fotografia e sui filmati che documentano la pre-produzione. Il rinomato artista Kode "Bosslogic" Abdo fornirà l'arte promozionale mentre il cosplayer Chris Stanley ricreerà i progetti di pre-produzione.

Tuttavia, sembra che il documentario potrebbe non avere la benedizione di Miller. "Mentre George Miller in questa fase non ha intenzione di partecipare, speriamo che una volta che vedrà il nostro progetto come la premurosa celebrazione del lavoro svolto che speriamo che sia, possa cambiare idea", si legge nella dichiarazione.

Unicomb e il regista Jordan Bailey saranno i produttori di Seven Friends: Justice League di George Miller. Una campagna di raccolta fondi dovrebbe essere lanciata a luglio.

Recentemente sono state svelate diverse informazioni inedite sul film, come le foto della Justice League al completo e uno sguardo ravvicinato al costume del Batman di Armie Hammer.