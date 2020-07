Justice League: Mortal, Jay Baruchel parla del costume di Superman nel film mai realizzato

C'era una volta il famigerato film sulla Justice League di George Miller, Justice League: Mortal. Pellicola che, narra la leggenda (o meglio, racconta Jay Baruchel), ci avrebbe dovuto mostrare dei costumi davvero... Super!

I fan DC forse saranno ancora il lutto per il film di Miller che non venne mai realizzato, e che avrebbe dovuto avere nel cast attori come Armie Hammer (Batman), Common (Lanterna Verde), Santiago Cabrera (Aquaman), Adam Brody (Flash), Megan Gale (Wonder Woman) e D.J. Cotrona (Superman), ma anche Teresa Palmer come Talia Al Ghul e Jay Baruchel nei panni del villain Maxwell Lord (che in Wonder Woman 1984 sarà invece interpretato da Pedro Pascal).

Proprio quest'ultimo, è recentemente tornato sull'argomento, ricordando quanto fosse stato apprezzato il design del costume di Superman per quel film.

"Il costume di Superman in quel film rimane il mio preferito di sempre" rivela l'attore ai microfoni dell'Hollywood Reporter "Tutti sul set erano così elettrizzati all'idea. Persino nel mostrartelo non riuscivano a contenere il proprio entusiasmo. Ti facevano vedere il costume di Superman e ti dicevano 'Sai, se guardi con attenzione e più da vicino puoi vedere come sia coperto interamente da scritte Kryptoniane".

Dei simboli kryptoniani, in realtà, sono poi finiti anche sul costume realizzato per il Superman di Henry Cavill, ma sarebbe stato senz'altro interessante vedere cosa aveva in mente Miller per il suo eroe.

E voi, che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere realizzata l'idea di George Miller? Fateci sapere nei commenti.