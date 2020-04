Justisce League Mortal, George Miller smentisce ufficialmente un rumor sul film

Da sempre affascinato dal mondo dei supereroi DC, il regista di Mad Max: Fury Road George Miller è tornato a parlare di Justice League: Mortal, film mai realizzato che secondo alcuni rumor avrebbe reso i protagonisti attraverso l'utilizzo della motion capture.

Durante una recente intervista con Screen Rant, però, Miller ha escluso categoricamente questa possibilità: "Per essere onesti, sento spesso dire: 'Meno male che il film è stato cancellato, chi vorrebbe vedere un film della Justice League animato in motion capture nel 2008?' Ma non è quello che sarebbe successo. Non abbiamo neanche mai parlato di realizzare un film animato in 3D basato sul motion capture. Sarebbe impossibile da realizzare in termini di logistica e budget."

Nel frattempo proseguono i lavori per il documentario su Justice League: Mortal, il quale esplorerà ascesa e la caduta del cinecomic mai realizzato. Prodotto da Ryan Unicomb, il film presenterà interviste del cast e della troupe insieme a sguardi nascosti sulla produzione artistica, sulla fotografia e sui filmati che documentano la pre-produzione. Il rinomato artista Bosslogic, che ha da poco realizzato l'artwork di presentazione di Assassin's Creed: Valhalla, fornirà l'arte promozionale mentre il cosplayer Chris Stanley ricreerà i progetti di pre-produzione.



Per altre notizie, vi rimandiamo alle ultime novità sulla Snyder Cut di Justice League.